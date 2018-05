All’auditorium Don Bosco la presentazione della lista civica Alassio X Noi

Alassio. Si terrà lunedì 14 maggio alle 21 presso l’auditorium Don Bosco di Alassio la presentazione ufficiale della lista civica “Alassio X Noi”. In questa occasione il candidato sindaco Aldo De Michelis illustrerà i punti più importanti del programma.

“Parleremo di spiaggia, di collina, di comunità, di innovazioni. Parleremo di Alassio e dei suoi cittadini. Anche i candidati avranno modo di presentarsi al pubblico e, come di consueto, l’incontro si concluderà con il momento domande-risposte”.

“Siamo stati i primi a sviluppare progetti e a creare un gruppo unito che possa non solo vincere ma anche amministrare con continuità avvalendosi di un nuovo metodo– afferma il candidato sindaco Aldo De Michelis – e nella serata di lunedì spiegheremo perché la nostra proposta è realmente alternativa rispetto a tutte le altre liste, senza distinzione alcuna. Ci siamo incontrati e confrontati con i nostri concittadini per raccoglierne opinioni e problemi. Un lavoro durato quasi un anno. Abbiamo coinvolto tantissime persone nella stesura di progetti possibili e indispensabili per il rilancio della nostra città”.

“Abbiamo una idea di come sarà Alassio tra 5 anni ed oltre. Non saremo solo ‘buoni amministratori’, ma proporremo un vero cambiamento ad una città che da anni osserva immobile i progressi altrui. Molti girano per la città sostenendo vittorie facili e a ‘mani basse’ ma attenzione perché esiste un elettorato silenzioso che osserva, tace e il 10 giugno metterà la sua X, smentendo molti big che si sentono già incoronati dalla provvidenza”.