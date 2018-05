All’associazione Storia Patria il “Premio Renzo Aiolfi 2018”

Savona. “Ricevere un riconoscimento per l’attività svolta fa sempre piacere, ancora di più se questo proviene da un’associazione con obiettivi culturali simili ai nostri, sede nella stessa città e con la quale si è collaborato a numerosi progetti”. Così il direttivo dell’Associazione Savonese di Storia Patria Onlus commenta l’assegnazione del Premio Renzo Aiolfi.

Quest’anno il riconoscimento è andato proprio alla Società Savonese di Storia Patria onlus e la cerimonia ufficiale della consegna avverrà il 23 novembre 2018, ore 16, nella Sala Rossa del Comune di Savona.

“Il Premio Renzo Aiolfi 2018 è uno sprone a continuare nel lavoro di studio, divulgazione e tutela e, ringraziando l’Associazione che ce lo ha concesso, desideriamo condividerlo con tutti i soci e gli amici che ci hanno aiutato a conseguirlo” commentano dalla Società Savonese di Storia Patria.

Di seguito il messaggio ufficiale con cui è stata comunicata l’assegnazione del premio:

Egregio presidente della Società Savonese di Storia Patria,

a nome mio personale e per conto della deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione R. Aiolfi no profit, Savona, votata nella sua seduta del 10 maggio, mi preme comunicare a codesta Società che è stato deciso di consegnare l’annuale Premio Renzo Aiolfi 2018 alla Società Savonese di Storia Patria onlus per i valori indicati:

… coltivare e promuovere ogni studio attinente al patrimonio storico, artistico, archeologico, urbanistico, linguistico, naturalistico e culturale della Regione Liguria e del Savonese in particolare, di favorirne in special modo la conoscenza, la valorizzazione e la tutela, sia mediante la pubblicazione delle fonti o di studi originali, sia promuovendo, da sola od in unione con altri analoghi sodalizi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni …

Silvia Bottaro, presidente Associazione R. Aiolfi