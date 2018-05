Alessandro Revello nominato nuovo amministratore unico di Arte Savona

Provincia. E’ Alessandro Revello il nuovo amministratore unico di Arte Savona, la sezione provinciale dell’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia che si occupa della gestione dell’edilizia sociale (le cosiddette “case popolari”),

Questa la motivazione che ha portato alla nomina dell’architetto: “Titolare di studio professionale, ha maturato una significativa esperienza professionale ed amministrativa avendo ricoperto importanti incarichi tecnico professionali e dimostrando ampia conoscenza del territorio”.

Revello è noto, oltre che per la sua attività professionale, anche per quella politica. Ex sindaco di Vezzi Portio, nel 2014 era stato eletto come consigliere comunale di minoranza a Finale Ligure nella lista “Finale Sempre” a sostegno del candidato sindaco Giovanni Ferrari. Con 350 preferenze era stato il più votato della lista. Si dimise nell’ottobre 2014, dopo soli 5 mesi dal voto.