Albissola-Vis Pesaro, vale l’accesso alle semifinali per il titolo di campione d’Italia

Albisola Superiore. Albissola e Vis Pesaro si giocano al ‘Faraggiana’ (ore 16), la qualificazione alle semifinali, in programma tra il 31 maggio ed il 2 giugno, valevoli per il titolo di campione d’Italia.

Il team di mister Fossati, che ha pareggiato (4-4) la gara di esordio a Rimini, deve vincere con due goal di scarto sui marchigiani della Vis Pesaro, allenati da Gianni D’ Amore, vincitori (2-1) , grazie alle reti di Baldazzi e Ambrosini, sui romagnoli.

L’ Albissola, priva dello squalificato Boveri e degli infortunati Bennati, Benucci e Coccolo, ha la grande opportunità di centrare l’ennesimo bersaglio prestigioso e per far questo – come dice mister Fossati – “dovrà giocare una gara attenta, determinata, ricca di qualità “, affrontando una Vis Pesaro, che vuole centrare la qualificazione, anche per celebrare, al meglio, il 120° anniversario della sua fondazione.

” La squadra sta bene ed è in salute – afferma il preparatore atletico Andrea Mercurio – dopo la vittoria del campionato abbiamo puntato ad allenare la mente, attraverso sedute mirate a tenere alta la concentrazione”.

Al termine dell’incontro, Sergio Gardellini, rappresentante della Lega Nazionale Dilettanti premierà la società del presidente Mirco Saviozzi, squadra vincitrice del girone E, del campionato di Serie D.