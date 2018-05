Forte dei Marmi. “E’ una incredibile esagerazione” – ripete più volte Mirco Saviozzi – “Una gioia immensa, arrivata al termine di una cavalcata vincente, che ci ha visto vincere le ultime dieci partite e salire, meritatamente, tra i professionisti”.

E’ visibilmente commosso, il tifoso numero uno dei ceramisti e non fa nulla per nascondere i propri sentimenti: “Nel lontano ’93, ho preso l’Albissola in Terza Categoria… adesso siamo in Lega Pro. Al triplice fischio dell’arbitro, in un attimo, ho rivissuto tutta la storia calcistica della società… Sono emozionato, ringrazio il main sponsor, la dirigenza, mister Fossati e tutto lo staff tecnico ed i giocatori, che porterò sempre nel cuore“.

Prima di entrare nelle viscere degli spogliatoi, Saviozzi elogia la grande partita della sua squadra, “che ha ottenuto

la vittoria con gioco, cuore e determinazione, contro un avversario che ha onorato, sino al termine, il campionato”.