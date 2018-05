Albissola Marina, sul lungomare dimostrazioni di nodi marinari con Assonautica

Ad Albissola Marina è stata una giornata di manifestazioni legate al mare ed al territorio, nell’ambito dell’evento Albissola Swim Games organizzato dai Bagni Nettuno con il patrocinio dei Comuni di Albissola Marina e Albissola Superiore. Una bella occasione per portare anche quest’anno l’esperienza del Gruppo Arti Marinare di Assonautica ad Albissola, per promuovere il mondo della nautica partendo dai nodi marinari.

Come al solito sono stati soprattutto i bambini ad avvicinarsi per primi al gazebo di Assonautica, coinvolgendo poi anche i genitori. Un bravo marinaio deve conoscere i nodi, sapere quale è il più adatto per garantire la massima sicurezza in ogni occasione, nessun nodo è fine a sé stesso, ognuno ha un proprio utilizzo. I volontari di Assonautica hanno cercato di trasmettere la loro conoscenza, in modo semplice, facendo divertire i bambini e facendoli appassionare alla materia.

Nella mattinata si sono svolte, con l’assistenza della Squadra Nautica della Questura di Savona, le dimostrazioni di salvamento in mare con i cani e le dimostrazioni di sci nautico. L’afflusso al gazebo di Assonautica è aumentato nel primo pomeriggio, quando in tantissimi attendevano di partecipare alla camminata da 10 chilometri. Tra i visitatori, allo stand di Assonautica, anche il vicesindaco di Albissola Marina, Nicoletta Negro.

Questa è stata la prima parte dell’evento, che si concluderà domenica con le gare di nuoto in acque libere.