Albisola Pallavolo: secondo posto nel campionato regionale per l’Under 18 maschile

Albisola Superiore. Domenica 20 maggio, al palasport Lino Maragliano di Genova Prato, l’Under 18 maschile dell’Albisola si è giocata il titolo regionale.

La finale non è andata come si sperava in casa albisolese, consapevoli però di aver tenuto testa ad una formazione, l’ABC Spezia Volley, di assoluto valore e con delle individualità di spicco già nei campionati regionali. Oltre a questo non va dimenticato che Albisola si presentava alla finale con un’Under 18 marcatamente sottoleva che, negli anni futuri, potrà togliersi enormi soddisfazioni in campo giovanile e non solo.

La gara è stata vinta dagli spezzini per 3 a 1, ma non sono mancati gli scambi spettacolari e un set (il terzo) davvero da cardiopalma. I gialloblù sono stati in partita per buona parte dell’incontro peccando forse di un briciolo di esperienza nei momenti decisivi dell’incontro. Risultato finale: Zephyr Trading Val di Magra batte Spinnaker Albisola 25-17, 24-26, 25-22, 25-15.

Per gli albisolesi resta una stagione eccezionale che li ha visti conquistare la finale meritatamente, un secondo posto regionale che va ad affiancarsi alla vittoria del titolo regionale Under 20 e che pone Albisola come società di riferimento nel panorama giovanile ligure. Sicuramente i ragazzi che hanno perso questa finale avranno un futuro ricco di prospettive e saranno magari loro ad ottenere altri titoli territoriali, regionali e chissà magari anche qualcosa in più.

Non si può che fare un plauso a questi ragazzi per tutto l’impegno messo prima e durante la finale, applauso che va esteso ai tecnici Paolo Giacchino e Marco Pontacolone che, con il loro lavoro, stanno formando dei giovani di assoluto valore. Per questa finale all’Albisola resta il rammarico di aver sfiorato il titolo, ma resta la consapevolezza di avercela messa tutta e di avere il futuro dalla sua parte.

Nella semifinale l’Albisola aveva superato l’Admo Lavagna, formazione che da diversi anni è un punto di riferimento della pallavolo giovanile ligure. La gara è stata davvero avvincente e combattuta basti pensare che tre dei quattro set sono finiti con il minimo scarto tra le due squadre. Parte in discesa la gara per i ragazzi di coach Pontacolone che si portano in vantaggio due a zero (23-25 e 22-25) al termine di due set davvero tirati e ricchi di colpi di scena. Sul due a zero arriva la reazione dell’Admo che prova in tutti i modi a riportarsi in partita. Albisola dall’alto del vantaggio si rilassa un po’ troppo permettendo ai ragazzi allenati da Cremisio di accorciare le distanza portandosi sul 2 a 1 (25 a 23). La sconfitta nel terzo set risveglia prepotentemente i gialloblù che, ad un passo dalla finale, non vogliono lasciarsi sfuggire l’occasione. Il parziale è giocato punto a punto sin dai primi palloni, nessuno si tira indietro, tutti si sacrificano su ogni pallone. Alla fine, a spuntarla è l’Albisola, ancora per 25 a 23, chiudendo la pratica e centrando l’accesso alla finale regionale.