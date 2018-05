Albenga. Un violento incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Vadino, lungo la strada che collega Albenga con Villanova.

Intorno alle 18.30 una moto diretta da Albenga verso Villanova è andata ad impattare contro un’auto che viaggiava nella direzione opposta e che stava svoltando per imboccare la rampa che porta alla via Aurelia e in direzione di Alassio.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce rossa di Albenga, l’automedica del 118 e gli agenti della polizia municipale. Secondo quanto riferito, l’impatto è stato piuttosto violento: nonostante i tentativi di frenata da parte del centauro, la collisione con la fiancata del Suv è stata inevitabile.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo. A causa dello shock la conducente del mezzo ha a sua volta accusato un malore.