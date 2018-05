Albenga. Dopo tre serate di gara è giunta al termine la 40 edizione dello Zucchino d’oro, Festival canoro che si svolge a San Giorgio d’Albenga. Alla finale erano presenti tra il folto pubblico di mamme, papà e nonni i rappresentanti dei Comuni di Albenga e di Ceriale, l’assessore ingauno Alberto Passino ed il sindaco cerialese Ennio Fazio.

Numerosissimi i sostenitori che hanno seguito i ben 75 concorrenti che sono sfilati sul palco del teatro don Pelle, una vera kermesse canora che ha presentato diversi talenti che potrebbero benissimo gareggiare e competere con gli interpreti a suo tempo impegnati nel programma televisivo “Ti lascio una canzone”.

Per la prima volta e per festeggiare, in grande stile la festa della mamma è stata istituita una apposita categoria “genitori e figli” che ha riscosso un notevole successo tanto da far pensare al comitato organizzatore la possibile organizzazione anche in un prossimo futuro; si sono infatti esibite in questa sezione, in duetto con le proprie figlie e i propri figli, mamme che da piccole avevano partecipato allo Zucchino, ma anche mamme che non si erano mai esibite davanti ad un pubblico.

Molto applaudite anche le esibizioni dei cori vocali: il Coro dello Zucchino d’oro, il coro della scuola materna di San Giorgio, il coro dell’istituto Rossello di Loano, il coro polifonico voci bianche di Loano e il gruppo vocale Incanto delle scuole medie “Fratelli Cervi” di Ceriale.

La giuria, composta da esperti di musica, ha emesso i seguenti verdetti:

Vincitrice assoluta dello Zucchino d’oro Sara Montella 12 anni di Albenga che ha magistralmente interpretato, la famosa canzone dei Matia Bazar “Dedicato a Te”

Altri Premi:

Cat. A Zucchino d’argento: Gelci Sara 3 anni di Albenga con “Pippi calzelunghe”, vincitrice anche del premio per il concorrente più giovane.

Trofeo Don Pelle riservato ai concorrenti dell’Asilo di San Giorgio a Vallerga Giorgia 4 anni di Ceriale con “Il caffè della peppina”.

Premi speciali della giuria a: Adele Persenda, Daniele Chiaia,Matteo Passalacqua e Giada Papa.

Cat. B Zucchino d’argento: Clarissa Pasquini 10 anni di Ceriale con il brano “Arriverà”.

Premi speciali della giuria a: Chiara Bonfante,Alessia Nocito,Camilla Lanzetta,Davide Doglio e Francesca Boffano.

Cat. C Zucchino d’argento: Maria Laura Protti 12 anni di Ceriale “Ti sento”.

Premi speciali a: Maldarizzi Viola, Carpe Giulia.

Margherita d’oro: India Giordano 16 anni di Imperia “I know where i’ve been”.

Margherita d’argento Corinna Parodi: 15 anni di Loano “Mediterraneo”.

Premio speciale a Enrique Lanteri.

Categoria Senior 1° Francesca Maida di Albenga “Ora esisti solo tu”.

Premio speciale a Olinda di Dea e Bruno Piras.

Categoria Duetti: Annalisa e Matilde “Lo scriverò nel vento”.

Categoria Cori Vocali 1° Gruppo vocale Incanto Scuola Media di Ceriale con “Il mio canto libero” .

2° Coro Scuole Rossello di Loano con “Esseri umani” canzone presentata con il linguaggio dei gesti.

Trofeo Picatto: Roberta Monterosso e Chiara Piras 21 di Albenga con “Eterno”.

Premio speciale a Michele Faggio.