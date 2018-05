Albenga, Viale e Porfido convocati all’ombra delle torri per parlare di Centri Salute

Albenga. L’ordine del giorno, presentato dalla maggioranza e volto ad impegnare il sindaco a “convocare” ad Albenga il vicepresidente e assessore regionale alla sanità Sonia Viale e il direttore generale dell’Asl2 Eugenio Porfido era stato votato all’unanimità dal consiglio comunale albenganese. E ora è stata fissata anche la data “x” in cui il consiglio comunale in oggetto avrà luogo, ovvero il prossimo 7 giugno. Resta solo da capire se il vicepresidente della Regione e il direttore generale dell’Asl2 risponderanno “presenti” alla convocazione.

È questa, ovviamente, la speranza del sindaco Giorgio Cangiano, primo promotore dell’incontro, che ha spiegato: “Vorremo che Viale e Porfido si recassero ad Albenga il prossimo 7 giugno per esporre, di fronte all’intero consiglio comunale, la loro posizione in merito alla sopravvivenza dei centri salute. Albenga Salute, a nostro avviso, svolge un ruolo fondamentale, ma siamo curiosi di capire anche il parere di Regione e Asl2 in merito”.

“Non siamo convinti della soluzione prospettata, ovvero della presa in carico da parte degli enti comunali dal punto di vista economico per il mantenimento dei servizi, anche perché questa materia è di competenza regionale. Da questo confronto, sempre se avrà luogo, speriamo possa finalmente nascere una visione comune a condivisa”, ha concluso il primo cittadino.