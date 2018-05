Albenga, era ubriaco e seminò il panico tra passanti e automobilisti: patteggia

Albenga. Lo scorso 27 aprile era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo che, in evidente stato di ebbrezza, si era reso protagonista di uno “show” (aveva infastidito passanti ed automobilisti) tra il centro e la zona dell’ospedale di Albenga. Stamattina, per quella vicenda, un marocchino di 25 anni, Abdelkhalek Zenfouf, ha patteggiato sei mesi di reclusione in tribunale.

Secondo l’accusa, il nordafricano aveva prima dato fastidio ad alcuni passanti e automobilisti nel centro di Albenga. Per riportare la situazione alla normalità erano intervenuti i carabinieri ingauni che, sulle prime, sembravano essere riusciti a calmare lo straniero che si era allontanato.

Una decina di minuti più tardi però lo show del marocchino era ricominciato, stavolta davanti all’ospedale, dove il venticinquenne si era addirittura piazzato in strada, fermando le macchine e rallentando il traffico per il casello autostradale. A quel punto i carabinieri erano nuovamente intervenuti e, vista la reazione violenta di Zenfouf (che aveva tirato calci e pugni contro i militari), per lui erano scattate le manette.