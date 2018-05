Albenga. Per la città di Albenga via Einaudi è una strada estremamente importante perché consente l’accesso alla spiaggia di Vadino, oltre che alle opere parrocchiali di San Bernardino e a diversi condomini. Per questo la notizia della fine dei lavori di messa in sicurezza della via (intervento che si era reso necessario a causa della crescita delle radici degli alberi che avevano sollevato l’asfalto) non può che essere accolta positivamente dai cittadini.

“Molte amministrazioni in passato avevano promesso di risolvere il problema. Noi siamo riusciti a farlo così come sta succedendo nel primo tratto di via Gramsci, oggetto di un profondo restyling risolutivo del problema delle radici invasive” spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Riccardo Tomatis.

Foto 2 di 2



“I lavori di rifacimento del manto stradale – prosegue Tomatis – hanno ripristinato la corretta viabilità mentre sotto gli alberi è stata utilizzata una pavimentazione particolare che permetterà alle radici di ricevere luce e nutrimento senza svilupparsi troppo in superficie. Dopo un esame approfondito di tutti gli esemplari arborei ed un periodo di attento e sofisticato monitoraggio, che in alcune occasioni di vento eccezionale ci ha indicato di interdire il transito nella via, non dimentichiamolo, sempre a tutela dell’incolumità dei cittadini, ieri si è provveduto alla sostituzione di quegli alberi che non davano più garanzia di stabilità”.

“ D’ora in poi pertanto la via sarà percorribile in assoluta sicurezza, con un manto stradale ed un arredo urbano rinnovati, la maggior parte degli alberi conservata e la messa a dimora di nuovi esemplari la dove si è resa necessaria. La nostra amministrazione sta facendo un attento lavoro di controllo e monitoraggio su tutto il patrimonio arboreo della città proprio nell’intento di tutelare la sicurezza dei cittadini” conclude il vicesindaco.