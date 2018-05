Albenga, tentato furto e raid vandalico ai Bagni Italia: danni per oltre 10mila euro

Albenga. Un tentato furto seguito da un raid vandalico in piena regola che, stando ad una prima conta dei danni eseguita dai titolari, potrebbe costare carissimo ad uno stabilimento balneare di Albenga.

Si tratta dei Bagni Italia, situati sul lungomare, finiti la notte scorsa nel mirino di alcuni ladri-vandali. I malviventi hanno agito nella notte, avvalendosi dell’oscurità e della fitta pioggia che si è abbattuta sulla Riviera.

Prima hanno tentato di penetrare nel bar senza risparmiare nemmeno una delle vetrate della struttura: hanno tentato di romperle, fortunatamente senza riuscirsi trattandosi di “vetri doppi”, ma lasciando comunque segni evidenti (numerose le venature che impongono la sostituzione).

Quindi, non paghi, si sono concentrati su un calcetto, che è stato forzato, ma al cui interno erano presenti solo gettoni. Infine, hanno rotto il vetro di un paravento e del magazzino, che hanno tentato a più riprese di aprire ma, anche in questo senza esito.

L’amara sorpresa per i titolari è arrivata questa mattina. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine e tempestivo l’intervento dei carabinieri della compagnia di Albenga, che hanno svolto un sopralluogo e sono tutt’ora impegnati nelle indagini (anche avvalendosi delle immagini di videosorveglianza presenti sul lungomare) per risalire all’identità dei malviventi.

“Il danno è ingente, probabilmente superiore ai 10mila euro, ma non abbiamo ancora quantificato con precisione, – hanno dichiarato sconsolati i titolari dei Bagni Italia. – Siamo amareggiati ovviamente. Lo stabilimento è aperto e accessibile, ma questa sera, come tutti i martedì, avevamo in programma una serata dedicata al ballo latino americano e siamo costretti a rinviarla al prossimo martedì per questioni di sicurezza”.