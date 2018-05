Albenga, tempo da record per Carlo Cangiano degli Albenga Runners alla Maratona di Edimburgo

Albenga. C’erano, eccome, anche gli “Albenga Runners” alla Maratona di Edimburgo che si è svolta domenica 27 maggio nella capitale della Scozia.

Tre gli atleti ingauni che hanno preso parte, con risultati straordinari, alla competizione, considerata la seconda manifestazione podistica per importanza della Gran Bretagna, dopo quella di Londra. Si tratta di Carlo Cangiano, 36 anni, (fratello del primo cittadino della “Città delle Torri” Giorgio), Stefano Aicardi, 40 anni, e Mauro Geddo, di 36.

Al traguardo, ottimi i tempi di Aicardi e Geddo, che hanno chiuso rispettivamente la gara in 3 ore e 9 minuti e 3 ore e 55 minuti. Ma il tempo da record è stato raggiunto da Cangiano, che ha chiuso addirittura in 2 ore e 44 minuti, classificandosi secondo a livello nazionale e ventisettesimo nella classifica globale, su un totale di ben 7,600 partecipanti.

Una soddisfazione immensa e un orgoglio per l’intera città di Albenga, ma soprattutto per l’atleta ingauno, che da 8 anni pratica questo sport ed ha già preso parte a ben 13 maratone.

“È stata un’emozione grandissima e, per certi versi, anche inaspettata, – ha dichiarato Carlo Cangiano, di ritorno in Italia nella giornata di ieri. – Mi sono impegnato moltissimo per raggiungere questo risultato e per cercare di migliorare ulteriormente i tempi registrati nelle maratone precedenti”.

“Nel finale di gara sono riuscito anche a correre in progressione, aumentando il ritmo. Fare un risultato del genere, di fronte ad uno cornice di pubblico d’eccezione, in una città fantastica come Edimburgo, è stato qualcosa di straordinario”, ha concluso l’atleta albenganese.

E ad Albenga potrebbe esserci un’altra sorpresa ad attendere Carlo, “confezionata” direttamente dai Fieui di Caruggi.

“Prossimamente anche la tua piastrella sarà sul muretto di ‘E Ghe Metto a Firma’, in vico del Collegio. Te lo sei meritato”, il messaggio di Gino Rapa, portavoce dei “Monelli Ingauni”.