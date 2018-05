Albenga, servizio straordinario di controllo della Polizia di Stato in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Genova

Albenga. Questa mattina, per le vie di Albenga, è andato in scena un servizio straordinario di controllo messo in atto dagli agenti della Polizia di Stato, al quale hanno preso parte i poliziotti del commissariato di Alassio, della Polizia Ferroviaria e del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, specializzati in controllo del territorio.

II “pattuglione” ha interessato in particolare le zone nevralgiche della Città delle torri: tra queste, l’area della stazione ferroviaria, piazza del Popolo, via Dalmazia e le aree periferiche.

Durante il servizio, sono stati effettuati diversi posti di controllo che hanno portato all’identificazione di una trentina di persone e al controllo di oltre 400 veicoli con il sistema Mercurio, che consente di effettuare in tempo reale controlli sulle targhe, anche in movimento. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia.