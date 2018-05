Albenga, scambio linguistico-culturale fra il liceo Giordano Bruno e Turku (Finlandia)

Albenga. Dopo la visita di ottobre a Turku (Finlandia), con 48 studenti del liceo Giordano Bruno di Albenga ospitati per una settimana dai ragazzi del liceo Musicale dell’antica capitale finlandese, 47 studenti finlandesi con i loro professori sono venuti ad Albenga dal 2 all’8 maggio.

“Per l’istituto albenganese e per la città di Albenga, – ha spiegato il dirigente scolastico Simonetta Barile, – hanno eseguito due concerti, che comprendevano una gamma di esibizioni a cominciare da canzoni medioevali in latino, passando per canzoni cult come Scarborough Fair o Fame, concertini di flauti con musica di A. Lloyd Webber, un assolo della musicista Aino Honkanen della Filarmonica di Turku, pezzi di musical come Cats o Gli Aristogatti (quest’ultimo arrangiato dagli alunni stessi), canti ballati sud-africani, per concludere con “Finlandia” del grande Sibelius, e riuscendo a coinvolgere il numeroso pubblico nel cantare il ritornello di una canzone popolare finlandese”.

“Il nostro liceo ha ricambiato accompagnando gli ospiti finlandesi alla scoperta del centro storico di Albenga, delle grotte di Borgio Verezzi, del nostro mare, della Julia Augusta e di Alassio”, ha concluso Barile.