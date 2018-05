Albenga. Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi ad Albenga dove, all’altezza della carrozzeria “Arcobaleno” poco dopo l’Unieuro, un motociclista sessantenne è caduto rovinosamente a terra dopo aver perso il controllo del mezzo ed aver sbattuto contro un muretto.

Per soccorrerlo sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga che lo hanno accompagnato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con delle gravi lesioni alle gambe (per il centauro si sospetta una doppia frattura agli arti inferiori).

Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Villanova d’Albenga. Da una prima ricostruzione sembra che il centauro, che viaggiava in sella ad un Bmw Gs 1200 in direzione Cisano, abbia perso il controllo della moto finendo per sbattere contro un muretto. A quel punto è stato sbalzato a terra ed ha strisciato per decine di metri sull’asfalto prima di fermarsi.