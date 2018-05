Albenga. Archiviata Fior d’Albenga, l’amministrazione Cangiano ora si concentra sul Palio storico che dal 19 al 22 luglio sarà protagonista assoluto del divertimento nella parte antica della città.

Riunione tecnica ieri mattina in Sala degli Stucchi, dove l’assessore al turismo del Comune albenganese Alberto Passino ha presieduto un meeting con i rappresentanti dell’associazione Palio storico.

Foto 2 di 2



La riunione ha deliberato il primo appuntamento pubblico organizzato per lunedì 7 maggio, alle ore 21.00, presso l’Auditorium San Carlo dove si svolgerà il primo incontro informativo su: bando realizzazione palio 2018 (stendardo) la nuova modulistica per chi desidera aprire una “taverna” durante il palio storico di Albenga che si svolgerà il 19/20/21/22 luglio.

L’incontro pubblico aperto a tutti coloro che sono interessati a partecipare al Palio, ad aprire una taverna per la somministrazione di cibi e bevande e sarà l’occasione per fare il punto delle regole per far partire il convoglio organizzativo che conduca al Palio storico, evento clou dell’estate ingauna.