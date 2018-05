Albenga, nuova vita per l’ex spiaggia militare di Vadino: sarà libera e attrezzata per padroni e animali

Albenga. Importante novità in vista per gli amanti degli animali e, più in generale, per i tanti turisti che sceglieranno Albenga come meta vacanze per l’estate.

Si è infatti conclusa la procedura di gara per l’affidamento della gestione dell’ex spiaggia militare di Vadino. Ad aggiudicarsela è stata una società specializzata che, dopo aver già tentato l’esperimento con fortuna a Bibione (provincia di Venezia), è pronta a replicarlo in terra ingauna. Come? Trasformando l’arenile (per lungo tempo abbandonato e degradato) in una spiaggia libera attrezzata per padroni e amici a 4 zampe.

“Ci saranno sdraio e ombrelloni, come in qualunque altra spiaggia, ma saranno posizionati a distanza l’uno dall’altro ricavando così spazio per gli animali, – ha spiegato il consigliere con delega al Demanio Eleonora Molineris. – Inoltre, la spiaggia sarà attrezzata di tutto punto con ciotole per l’acqua e doccette. Inoltre, la sabbia sarà pulita tutti i giorni. Ovviamente una porzione dell’arenile resterà libero e a disposizione di tutti coloro che vorranno fermarsi senza animali al seguito”.

Salgono così a due i tratti di arenile dedicati agli amici a 4 zampe: il secondo, sempre a Vadino, è gestito dai volontari dell’Enpa. Ma le novità non sono finite qui. L’ex complesso militare alle spalle della nuova spiaggia, infatti, sarà pulito e rimesso a nuovo (e il compito di mantenerne il decoro sarà affidato alla società che si aggiudicata la gestione) e l’area esterna, all’ombra dei pini, potrà essere utilizzata come area di sgambamento per gli animali.

“Siamo davvero soddisfatti, – ha aggiunto il sindaco Giorgio Cangiano. – Da una parte si riuscirà finalmente a riqualificare un’area che per troppo tempo è stata vittima di incuria e degrado, andando a risolvere un problema di sicurezza e igiene urbana, mentre dall’altra Albenga potrà conare su ben due spiagge dedicate agli amici a 4 zampe. Ormai sempre più di frequente i turisti si recano in Riviera con animali al seguito: la nuova spiaggia, dunque, potrà certamente rappresentare un’opportunità anche in chiave turistica”.