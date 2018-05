Albenga, motociclista contro furgone sulla Sp6: ferito un ragazzo di 25 anni

Albenga. Incidente nel tardo pomeriggio di oggi sulla Sp6 che collega Albenga a San Fedele e Lusignano.

Secondo le prime ricostruzioni un ragazzo di Albenga di 25 anni stava procedendo stava procedendo in direzione Villanova in sella alla sua moto RC8 Ktm quando davanti a lui un furgone ad un incrocio si è immesso sulla carreggiata. Il motociclista non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto, andando ad urtare in modo molto violento il furgone con il ginocchio.

Immediato l’intervento dei soccorsi, tra cui un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga che ha trasportato il ragazzo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.