“Albenga in lingua”, al liceo “Bruno” una giornata dedicata alle lingue straniere

Albenga. Il conto alla rovescia è iniziato: il 4 maggio il Liceo “G.Bruno” di Albenga ospiterà grandi e piccini all’evento “Albenga in Lingua”, manifestazione linguistica che vedrà gli studenti liceali (coordinati dai loro docenti) impegnati in attività linguistico-espressive e culturali nelle quattro lingue straniere oggetto di studio: inglese; francese, tedesco e spagnolo.

Dalle ore 14.30 alle ore 20 il pubblico potrà apprendere il procedimento per realizzare piatti tipici, assistere a brevi rappresentazioni teatrali di opere classiche in lingua originale e a drammatizzazioni di fiabe realizzate in lingua straniera semplificata per i più piccini.

“Tutti i visitatori potranno partecipare a numerosi giochi ed impegnarsi in balli che fanno parte del patrimonio culturale europeo. Attraverso l’implementazione delle conoscenze apprese dagli studenti nel corso degli anni, il Liceo desidera offrire al territorio spaccati di realtà culturali talvolta sconosciute e stimolare gli alunni a mettersi in gioco per rafforzare le loro competenze sul campo” spiegano dal liceo Bruno.

“Si tratta di un progetto innovativo realizzato nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro, che vede impegnati soprattutto (anche se non solo) gli studenti del triennio. Il divertimento è assicurato” concludono dall’istituto scolastico.