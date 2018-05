Albenga, la “Festa della Repubblica” sarà celebrata con il lancio di dieci paracadutisti

Albenga. Una “Festa della Repubblica” particolare, unica ed emozionante, grazie alla presenza dell’associazione Paracadutisti d’Italia – sezione di Albenga, Villanova e Alassio. Avrà luogo ad Albenga il prossimo 2 giugno, alla foce del Centa, una location fantastica dal punto di vista naturalistico scelta proprio per impreziosire ulteriormente la manifestazione.

Sabato 2 giugno, il raduno delle autorità è previsto in piazza Marconi alle 16,30; alle 17, seguiranno il saluto del sindaco e il corteo in direzione Lungomare Cristoforo Colombo. Quindi, alle 17,30, spazio alle benedizione della nuova lapide dedicata ai militari internati nei campi di concentramento e orazione ufficiale del professor Grande Ufficiale Pier Franco Quaglieni.

Il momento clou, poi, sarà alle 17,45, con il lancio di ben dieci paracadutisti, che coloreranno il cielo sopra la città delle torri con i fumogeni, accompagnati, nella loro discesa, dalla bandiera tricolore.

“Dopo il successo di ‘Dritti all’isola’, – ha dichiarato l’assessore al Turismo Alberto Passino, – siamo subito pronti a mettere in campo un altro grande evento, convinto che bisserà il successo di quello organizzato il 7 gennaio 2017. In quell’occasione furono 4 i paracadutisti, mentre il 2 giugno di quest’anno saranno addirittura 10”.

“E sono sicuro che questa manifestazione saprà regalare grandi emozioni agli spettatori, cittadini e turisti, perché ci hanno garantito che, al di là del programma ufficiale, non mancheranno delle gradite sorprese. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione Paracadutisti – sezione di Albenga, Villanova e Alassio, è l’ennesima dimostrazione degli sforzi compiuti dall’amministrazione, che ha deciso di festeggiare al meglio in questo modo una ricorrenza importantissima come la Festa della Repubblica”.