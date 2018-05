Albenga. “Via vai continuo di Tir e mezzi pesanti in pieno centro, nella frazione di Bastia d’Albenga, nonostante gli appositi divieti di accesso”.

È questa la denuncia, accompagnata da materiale fotografico, di alcuni residenti, stufi ed esasperati per la situazione, divenuta ormai una costante, che si registra nelle strade principali della frazione di Bastia d’Albenga.

Una denuncia di cui si è fatto carico anche il consigliere di Forza Italia Eraldo Ciangherotti, che ha dichiarato: “Passeggiare per Bastia d’Albenga può essere molto pericoloso. Non lo dico io, ma gli abitanti della frazione, che ogni giorno assistono impotenti al passaggio di camion che, almeno in teoria, non dovrebbero attraversare il centro abitato. Al termine del ponte, dopo la strada che conduce a Cenesi, c’è un cartello, in effetti semigirato e non facilmente visibile per chi arriva da Albenga, che dovrebbe indicare ai camion l’obbligo di utilizzare l’Aurelia Bis per transitare oltre la località Abissinia”.

“Capisco che sia più rapido e facile transitare nel centro della frazione anzichè fare una breve deviazione, capisco che ormai tutti sappiano che il semaforo che dovrebbe fermare chi va troppo veloce nel centro storico non serva a nulla e quindi moltissimi passino col rosso senza fermarsi, ma gli abitanti sono arrabbiati e, giustamente, preoccupati. Anche perchè, in zona, c’è una scuola e una strettoia dove, regolarmente, il poggiolo viene abbattuto dai camion che transitano senza, in teoria, poter passare. Mi chiedo se non sia possibile prendere provvedimenti per questo problema che riguarda la sicurezza di bambini, residenti, tutti insomma”.

“E mi chiedo come questo problema non sia stato portato all’attenzione della Giunta Cangiano dalla consigliera Camilla Vio che, stando a quanto dicono i suoi concittadini, è spesso in giro per Bastia per recuperare il suo cane che, senza un’adeguata sorveglianza, scorrazza per il paese”, ha concluso il consigliere forzista.