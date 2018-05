Albenga. Come preannunciato la scorsa settimana dal sindaco Giorgio Cangiano, ieri sono iniziati gli attesissimi lavori di messa in sicurezza di piazza Matteotti.

La piazza nelle vicinanze della stazione ferroviaria, utilizzata come parcheggio dei viaggiatori e dei residenti, presentava avvallamenti tali da renderlo quasi impraticabile a causa delle radici affiorate degli alberi.

“L’intervento di messa in sicurezza – afferma il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Riccardo Tomatis – consentirà di avere una piazza nuovamente fruibile in un punto strategico per la città. Contiamo di riuscire a far ultimare i lavori prima dell’inizio del periodo estivo in modo da dare la possibilità di utilizzare piazza Matteotti agli utenti al più presto”.