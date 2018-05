Albenga. Si chiama Vittoria Bergamini e ha 21 anni. E’ lei la vincitrice di Dritti all’Isola, lo spettacolare evento sportivo che ha visto i nuotatori cimentarsi nella “circumnavigazione” dell’isola Gallinara.

“A me piace molto nuotare in mare – racconta Vittoria, appassionata di triathlon – all’inizio è stato difficile, ci siamo divisi e non era semplice centrare la boa. Il secondo bordo è stato molto veloce e al ritorno sono riuscita a portarmi un po’ davanti, fino a che sono riuscita a superare anche l’ultimo ragazzo che avevo davanti”.

di 11 Galleria fotografica Dritti all'Isola









I partecipanti complessivi sono stati circa trecento: il più anziano è stato l’82enne Adriano Sfargeri, nato a Torino e residente ad Albenga. Presente anche una troupe tedesca che ha ripreso l’evento.

Grande soddisfazione, ad Albenga, per il vicesindaco e assessore allo sport Riccardo Tomatis: “Sono molto soddisfatto per il successo di questo evento. E’ stata una grande giornata di sport, con tantissimi concorrenti e accompagnatori. Albenga ha mostrato una delle sue parti migliori. E’ stato un successo e mi auguro che possa diventare una tradizione per la nostra città”.