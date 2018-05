Albenga. “Un onore e una grande emozione. Già al lavoro per le elezioni comunali di Albenga”. Sono state queste le prime parole da neo segretario cittadino della Lega di Albenga di Cristina Porro.

Le votazioni per il rinnovo del direttivo si sono svolte ieri sera, nella sede della sezione nel centro storico ingauno, alla presenza del segretario provinciale Roberto Sasso del Verme, dell’onorevole Sara Foscolo e del senatore Paolo Ripamonti. Porro, avvocato, militante di lunga data della Lega, assessore al Bilancio durante il mandato da sindaco di Rosy Guarnieri e attuale capogruppo della Lega in consiglio comunale, è stata eletta all’unanimità: a comporre il consiglio direttivo della sezione, Roberto Bianchi, Alessandro Navone, Domenico Pizzo, Gianni Pontari, Sabrina Tascione e Alessandro Vallerga (supplenti, Lucia Toscano e Sergio Savoré).

Foto 2 di 2



Tra i primi impegni, la promessa di intitolare la sezione a Rosy Guarnieri. “È per me un grande onore, un’emozione e una sfida non semplice, poiché assumo la guida che è stata, negli ultimi anni, di Rosy Guarnieri, – ha affermato Porro. – Rosy è stata per tutti noi una mamma, una sorella, un’amica fraterna. Lei era la nostra guida e molto, moltissimo di quello che ho imparato di politica e di amministrazione mi è stato trasmesso da lei. Mi appresto ad assumere questo incarico con tanto entusiasmo e con molta umiltà, mettendomi a disposizione della sezione e del movimento”.

Nell’assumere l’incarico, il nuovo segretario ha già iniziato a pianificare il futuro: “C’è molto lavoro da fare: le ultime elezioni politiche hanno confermato il dato, inequivocabile, che la Lega è il primo partito del centrodestra ad Albenga. Da questo elemento dobbiamo partire per consolidare il nostro presente e costruire il nostro futuro, in questa città così mal governata dalla sinistra. Bisogna dare risposte ai cittadini, dobbiamo rimboccarci le maniche, consumare le suole delle scarpe e puntare al massimo risultato, affinché Albenga possa tornare a essere governata dal centrodestra”, ha concluso Porro.