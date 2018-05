Albenga, il centro di laboratori “Playlab” dedica il mese di maggio all’arteterapia

Albenga. Lo studio PlayLab – officina educativa, con sede in via Paccini 154, al primo piano del complesso già sede della scuola dell’infanzia “S.S. Annunziata”, dedica il mese di maggio all’arteterapia, organizzando laboratori per adulti.

“Fare un’esperienza di arteterapia significa dedicarsi un momento di cura. Attraverso la materia, il linguaggio artistico e il corpo in movimento è possibile contattare ed esprimere la propria interiorità, lasciando emergere risorse, potenzialità, conoscenze e capacità personali” spiega l’arteterapeuta che condurrà le esperienze, Savina Muratorio.

I laboratori in programma sono tre, ciascuno dedicato ad una specifica fase della vita. Sabato 5 maggio: “Incontrare se stessi attraverso l’arte”, arteterapia per persone con almeno 60 anni di esperienza di vita. Sabato 12 maggio: “Un momento di ascolto di sè”, arteterapia in gravidanza e maternità.

Domenica 20 maggio: “Giochiamo con la creatività che forse pensiamo di non avere”, arteterapia per adulti. Le esperienze si terranno dalle 17 alle 19 e sono aperte al pubblico, previa iscrizione.