Albenga, i carabinieri arrestano spacciatore: era irregolare in Italia ma viveva in un alloggio in affitto

Albenga. Il costante impegno dei carabinieri di Albenga, attraverso mirati servizi antidroga in borghese, ha messo a segno ieri un altro colpo allo spaccio al dettaglio nei vicoli del centro storico. L’intensificazione dei servizi antidroga ha permesso questa volta di stringere le manette ai polsi di un marocchino pregiudicato di 23 anni che, monitorato da una serie pedinamenti dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha consentito di bloccare dapprima il suo cliente, un 26enne della provincia di Cuneo, trovato in possesso di 2 dosi di cocaina appena acquistate e subito dopo il pusher, che operava e domiciliava in un vicolo del centro storico ingauno.

Il vicolo (vico a Porta Torlaro) che evidentemente lo spacciatore riteneva essere un luogo ideale per i suoi affari illeciti visto anche il dedalo di molteplici vie di fuga e scappatoie, si è rivelato invece ieri una trappola: il dispositivo messo in atto dai carabinieri infatti non gli ha permesso alcuna via di fuga. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio.

Addosso al pusher sono stati trovati ulteriori dosi di cocaina pronte ad essere vendute e denaro contante evidentemente frutto dell’attività di spaccio. Il tutto è stato ovviamente posto sotto sequestro. I carabinieri hanno poi individuato e perquisito l’appartamento del nordafricano; il fatto che uno spacciatore, peraltro irregolare sul territorio nazionale, avesse in uso un appartamento in affitto sarà oggetto di ulteriori accertamenti anche con il coinvolgimento degli uffici comunali.

L’uomo è stato accompagnato direttamente presso il carcere di Imperia a disposizione dell’autorità giudiziaria.