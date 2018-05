Albenga/Cairo Montenotte. Albenga. Un grido d’allarme in difesa della sanità pubblica e contro la privatizzazione degli ospedali è partito da Albenga già mesi fa, spinto dal gruppo “Cittadini Stanchi” che dalle parole ha deciso di passare ai fatti.

È stata organizzata, per la giornata di sabato, a partire dalle 10, una doppia manifestazione di fronte agli ospedali Santa Maria di Misericordia di Albenga e San Giuseppe di Cairo Montenotte, insieme ai gruppi savonesi “Invisibili” e “Gruppo Antipolitica Savonese”.

All’evento saranno invitati tutti gli esponenti della politica locale (PD, M5S, Forza Italia e Lega).

“Le manifestazioni si svolgeranno in contemporanea ad Albenga e Cairo, ma con un pensiero anche all’ospedale di Bordighera: anche se in provincia di Imperia la sanità è una questione che riguarda l’intera regione, – ha spiegato Angelo Pallaro, portavoce dei “Cittadini Stanchi”, inizialmente nato a tutela della sicurezza del pubblico decoro albenganese e gradualmente cresciuto, fino ad affrontare tematiche più complesse, come la sanità provinciale e regionale”.

“Stiamo assistendo a una privatizzazione da noi non condivisa, alla totale assenza dei politici locali e regionali su questo tema, che evitano ogni forma di

confronto, il tutto mentre i soldi pubblici vengono gettati al vento e i nostri ospedali subiscono un progressivo, inesorabile smantellamento”, ha concluso Pallaro.