Albenga, al via i lavori di messa in sicurezza di piazza Matteotti

Buongiorno Signor sindaco,

Le scrivo in merito all’oggetto per togliermi un piccolo sassolino dalla scarpa.

Ho appreso (e verificato sul campo ieri sera che sono stato da mia madre residente all’inizio di Via dei Mille) dei lavori finalmente partiti per Piazza Matteotti.

Mi auspico, per l’imminente stagione estiva e per la destinazione turistica della città che Lei amministra, che siano veloci e risolutivi (e non come altri lavori trascinati nel tempo o mai di fatto conclusi).

Mi chiedevo, visto che questi lavori stanno portando via ai cittadini decine di PARCHEGGI BIANCHI, se non era il caso declassare temporaneamente (almeno fino alla fine lavori, cosa non fatta quando sono stati tagliati i pini pericolanti nella stessa Piazza) i parcheggi blu a pagamento dell’intera Piazza Matteotti al fine di agevolare sia i residenti sia i turisti che ne abbiano necessità per il punto nevralgico in questione.

Capisco che i parcheggi blu siano una risorsa per le casse comunali, ma non è sinceramente bello vedere gli operatori della Polizia Municipale muoversi a mò di Condor (come nei film western) per sanzionare le autovetture colte in fallo mentre la città è invasa da mendicanti ed accattoni (nonostante la Sua Ordinanza Sindacale ne preveda l’allontanamento).

La pulizia delle strade (spesso inutile per come viene effettuata) su base settimanale costringe gli utilizzatori delle strade e dei parcheggi a continui spostamenti delle autovetture (mentre in altre città viene individuato un solo giorno mensile e viene davvero eseguita in modo profondo e risolutivo).

Non voglio insegnarLe nulla o rubarLe il lavoro, ma spero prenda spunto dalle mie considerazioni per agevolare il nostro modo di “vivere Albenga”.

Cordiali Saluti,

Danilo Fossati