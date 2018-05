Albenga. Sono stati due carabinieri del nucleo radiomobile di Albenga a soccorrere per primi l’agricoltore rimasto schiacciato questa mattina in un terreno agricolo: l’incidente si è verificato a Lusignano, quando un contadino, di 78 anni, che stava manovrando un mezzo agricolo è rimasto incastrato tra una motozzappa ed un albero.

Provvidenziale per salvare la vita all’uomo è stato l’intervento repentino dei due militari (che si trovavano in servizio nella zona), che hanno sollevato a mano la motozappa cercando di alleviare lo schiacciamento del torace, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Leggi anche Emergenza Agricoltore schiacciato da un mezzo agricolo a Lusignano d’Albenga

di 5 Galleria fotografica Agricoltore schiacciato da un mezzo agricolo a Lusignano









L’anziano è stato poi soccorso dai militi della Croce Bianca di Albenga e dall’automedica del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Grazie all’azione dei due carabinieri il 78enne ha riportato un trauma toracico di media gravità, altrimenti le conseguenze dell’infortunio agricolo sarebbero state ben più gravi (alla fine è stato trasferito in ospedale in codice giallo).