Alassio, un nuovo occhio elettronico fa capolino sul pontile Bestoso: una webcam riprenderà la Città 24 ore su 24

Alassio. Un’interessante novità tecnologica, che si spera possa avere ottime ripercussioni dal punto di vista turistico, è stata installata in un punto strategico di Alassio nei giorni scorsi.

Si tratta di una nuova webcam, che è stata collocata sul pontile Bestoso di Alassio. Una telecamera ad alta definizione che riprenderà la Città del Muretto e la costa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

“Si tratta di un piccolo grande passo in avanti, – ha dichiarato il sindaco Enzo Canepa. – Un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale per rispondere alle esigenze degli operatori turistici e di diverse categorie economiche del territorio”.

“Molto spesso, a causa di previsioni meteo sbagliate o troppo catastrofiste, capita che turisti da fuori regione decidano di rinunciare a venire ad Alassio per timore di trovare maltempo. Grazie a questa webcam, consultabile gratuitamente su Internet dal sito web del Comune o di Alassio Outdoor, sarà possibile collegarsi in tempo reale e verificare direttamente le condizioni meteo della Città, prese da un punto di osservazione privilegiato come il pontile Bestoso”, ha concluso il primo cittadino.

Per visualizzare le immagini della nuova webcam, è possibile collegarsi all’indirizzo: http://webtv.feratel.com/webtv/?design=v3&cam=6300 o sul sito www.baiadelsoleoutdoor.it