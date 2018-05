Alassio, scontro moto-pullman sull’Aurelia: centauro ferito

Alassio. Violento scontro sulla via Aurelia che collega Albenga e Alassio, all’altezza della discoteca Le Vele.

Protagonisti del sinistro una moto e un pullman, che sono entrati in collisione per cause ancora in via di accertamento.

Ad avere la peggio nello scontro il centauro, un uomo sulla cinquantina, che ha riportato diversi traumi, tra cui uno particolarmente importante ad una gamba.

Sul posto sono intervenuti i militi della croce rossa di Alassio e l’automedica del 118.

Dopo aver prestato le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.