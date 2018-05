Alassio e Loano, doppio gazebo della Lega Nord per campagna tesseramento

Loano/Alassio. Giornata di tesseramento per la sezione loanese della Lega Nord guidata da Giuseppe Bavestrello e Aldo Gavioli. “È bello vedere che una persona su tre si ferma al gazebo per esprimere ammirazione e sostegno a Matteo Salvini” dichiarano i responsabili leghisti “è chiaro che l’impegno del nostro capitano continua a trovare riscontro nonostante siano passati più di due mesi dalle elezioni”.

“Moltissima la partecipazione della cittadinanza anche per sostenere la Lega con una semplice tessera da sostenitore. Dinanzi a un tal riscontro faremo un altro gazebo il 2 giugno per continuare a raccogliere le adesioni”.

Al banchetto hanno partecipato anche l’onorevole Foscolo e il senatore Ripamonti per inaugurare un periodo positivo e di crescita per la sezione.

“La forza della Lega si vede a cominciare dai nostri parlamentari che non mancano occasione di presenziare anche ad un semplice banchetto tesseramento e che non temono di mettervi la faccia”.

E domani, domenica 13 maggio, dalle 10.00 alle 18.00, la Lega di Alassio allestirà un gazebo in Piazza Airaldi e Durante, per la campagna di tesseramento del movimento a livello nazionale e per sostenere il sindaco Enzo Canepa. Sarà presente Piero Rocca, vice sindaco di Alassio e segretario della Lega – Sezione di Alassio, assieme ai militanti e ai candidati della Lega alle prossime elezioni comunali del 10 giugno.