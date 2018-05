Alassio, l’estate è alle porte e torna fruibile la spiaggia di Sant’Anna

Alassio. Procedono speditamente i lavori di realizzazione del nuovo impianto di pre trattamento reflui a Sant’Anna, ad Alassio, il primo mai realizzato nella Città del Muretto.

E oggi è arrivata un’interessante novità per voce diretta del primo cittadino Enzo Canepa, che ha annunciato la riapertura della spiaggia, e non solo.

“I lavori procedono spediti come da programma, – ha spiegato il sindaco. – Questo nuovo sviluppo consente non solo di rendere fruibile la spiaggia, ma ha anche aumentato i metri quadri di litorale a disposizione della cittadinanza e dei turisti. Esprimiamo soddisfazione per la realizzazione di un’opera fondamentale che Alassio attendeva da tempo e che permetterà di fare un passo in avanti decisivo in materia di completamento del ciclo di depurazione delle acque”.