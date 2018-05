Alassio, la Lega scende in campo al fianco di Canepa sindaco

Alassio. La Lega schiera i big a sostegno di Enzo Canepa. Venerdì 1 giugno sarà in arrivo ad Alassio il Prof. Alberto Bagnai, economista di fama internazionale e senatore della Lega.

A darne l’annuncio è il senatore Paolo Ripamonti: “Il Senatore Bagnai è un amico del nostro territorio e una delle voci più autorevoli in materia di economia a livello italiano ed europeo. In questi mesi ci siamo trovati più volte insieme a condividere momenti della campagna elettorale e ha accettato il mio invito a essere ospitato ad Alassio per un evento a sostegno della Lega e della lista Canepa Sindaco. Un’occasione importante per discutere di temi di attualità e di economia, tra cui i finanziamenti agli enti locali, il taglio delle spese superflue e i rischi legati alle decisioni dell’Unione Europea, su tutte la direttiva Bolkestein”.

L’evento con i senatori Bagnai e Ripamonti, alla presenza del sindaco di Alassio Enzo Canepa e dei candidati della Lega Piero Rocca e Simone Rossi, si svolgerà venerdì 1 giugno alle 18.30, nel dehors del bar in piazza Merlini della frazione di Moglio. “Lo accompagneremo per una visita di Alassio, il budello, il lungomare, ma l’evento si svolgerà a Moglio, a conferma della vicinanza della Lega al territorio e alla gente”, aggiunge il Senatore Ripamonti.