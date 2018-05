Alassio. “A voi lo avrà chiesto l’Europa, ma a noi lo ha detto Frits Bolkestein”: un convegno dal titolo più che eloquente quello di giovedì 10 maggio che si terrà nella sala Auditorium dell’Oratorio Salesiano alle ore 20:45, che darà parola proprio a chi ha scritto la direttiva riferita al comparto balneare.

Il convegno, organizzato da Donnedamare, infatti intende portare le parole dell’ex commissario Frits Bolkestein, il padre della Direttiva Servizi, tra i balneari che non hanno potuto assistere al convegno dello scorso aprile, quando Bolkestein in una sede istituzionale come la Camera dei Deputati ha ammesso che le spiagge italiane non dovrebbero essere considerate servizi, ma beni e sottolineando che spetta al governo italiano trovare la soluzione cosi come hanno fatto Spagna, Portogallo e Grecia.

“Un convegno, quello di Roma, che ha provocato polemiche, sfide infuocate a livello politico e molti spunti propositivi e soprattutto – afferma Bettina Bolla, presidente di Donnedamare – che ha fatto cadere la maschera del ‘Ce Lo chiede l’Europa’, facendo ‘alterare’ anche alcuni sindacati che nei giorni successivi all’evento hanno elencato i punti a nostro sfavore, non certo pro-balneari”.

“L’estate è alle porte – continua Bolla – per questo abbiamo pensato di fare una prima tappa per portare le parole di Bolkestein tra tutti i balneari e per questo abbiamo scelto Alassio, una località in cui il turismo balneare è molto importante. Alassio, infatti, sarà solo la prima di una serie di tappe che continueranno anche in autunno e in tutta Italia, anche perché – sottolinea Bolla – grazie al convegno di Bolkestein si è creato una rete di balneari che va dal Nord al Sud, raggiungendo anche le isole”.

“Durante l’evento di Alassio proietteremo il video – continua Patrizia Lerda, balneare di Arma di Taggia – che abbiamo fatto girare appositamente per avere testimonianza delle importanti parole di Bolkestein, che non ci aiutano dal punto di vista giuridico, ma che rappresentano un punto fermo che il Governo, qualunque esso sia ha l’obbligo di prendere in considerazione. Chi meglio di un ex commissario può conoscere il funzionamento dell’UE?”.

All’evento moderato da Diego Pistacchi, giornalista de Il Giornale parteciperanno il sindaco di Alassio Enzo Canepa, l’eurodeputato Alberto Cirio, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza e Bettina Bolla, presidente di Donnnedamare.