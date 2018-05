Alassio. Taglio del nastro questa mattina ad Alassio per la nuova sede della polizia municipale in via Gastaldi: il comando dei vigili trasloca, quindi, dopo ben 27 anni di permanenza in via Antonio Canata.

La nuova sede è stata ricavata nei locali di un immobile di nuova costruzione e la polizia municipale andrà a occupare praticamente tutto il pianterreno della palazzina. Ma il progetto prevede anche che una parte degli spazi vengano destinati alla locale protezione civile.

Ora i circa venti agenti (17 fissi a cui si aggiungono 4 stagionali) hanno finalmente disposizione nuove stanze confortevoli, con spazi ottimizzati, migliori e più funzionali. Il tutto, in una zona centralissima della città del Muretto, a pochi passi dalle scuole, dal centro città e dall’ingresso dell’Aurelia Bis.

All’interno della palazzina di via Gastaldi, una stanza è stata predisposta esclusivamente al controllo della città attraverso le immagini catturate dagli impianti di videosorveglianza cittadini.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Alassio Enzo Canepa: “Come ente pubblico abbiamo sempre trovato un’intesa straordinaria con la polizia municipale, con cui abbiamo costruito un rapporto familiare. I nostri agenti hanno sempre guardato ai bisogni della cittadinanza e hanno sempre collaborato in maniera ottimale con le altre forze dell’ordine”.

“Il nostro è un territorio particolare, con un numero di abitanti ridotto, che con i flussi turistici aumentano sensibilmente, e le forze dell’ordine riescono comunque a lavorare al meglio garantendo tutela e sicurezza alle famiglie, residenti e ospiti. Nonostante la carenza di uomini non si sono mai lamentati e hanno, con determinazione, raggiunto gli obiettivi prefissati. Non è stato facile arrivare a questo punto, a questa inaugurazione, ma grazie alla determinazione della municipale e al lavoro degli uffici ce l’abbiamo fatta. Questa è una struttura nuova, moderna e funzionale che permetterà ai nostri agenti di lavorare in modo più agevole e con ancora maggior efficacia” conclude il primo cittadino alassino.

E per il comandante della polizia municipale alassina Francesco Parrella: “Insieme ai colleghi intendiamo esprimere l’emozione e la riconoscenza per poter vivere da protagonisti un momento così atteso. La collocazione della muova sede della polizia municipale, in una posizione strategica in città, con locali nuovi e moderni, completa un periodo di rinnovamento che, in un momento difficile, ci ha comunque permesso di avere questa nuova sede, nuove divise e nuovi mezzi. Rivendico la passione con cui questi uomini lavorano senza sosta per soddisfare esigenze e bisogni di cittadini e turisti. Grazie davvero: la polizia municipale è un valore aggiunto per la comunità alassina”.