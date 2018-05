Alassio, gattina salvata in via Gramsci dagli osservatori ambientali Kronos

Alassio. E’ stata soccorsa lunedì sera, mentre cercava riparo in un noto ristorante di Alassio, dagli osservatori ambientali Kronos. E’ una gattina di circa 6 mesi, di cui ora si cerca il proprietario.

I volontari l’hanno recuperata in via Gramsci, e la descrivono come “docile e coccolona. Probabilmente – spiegano – è un gatto di casa che si è perso o è stato abbandonato”.

Ora si trova in casa di un volontario. Chiunque abbia informazioni per rintracciare il proprietario, o in alternativa sia interessato all’adozione, può rivolgersi a Roberto Mina (329/4965100) oppure Alberto Briatore (331/8369495).