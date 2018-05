Alassio. Nuove dotazioni per la polizia municipale di Alassio. Si tratta di giubbotti antitaglio e antiproiettile, che sono già stati sfoggiati dagli agenti alassini.

La polizia municipale della Città del Muretto, infatti, negli ultimi giorni ha effettuato una serie di controlli stradali e servizi proprio con indosso le nuove dotazioni, recentemente acquistate per una maggiore sicurezza e una migliore funzionalità.

Foto 2 di 2



“La sicurezza è per noi una priorità e la polizia municipale rappresenta uno dei fiori all’occhiello per Alassio, motivo di grande orgoglio per l’ottimo servizio alla comunità”, hanno dichiarato il sindaco Enzo Canepa e Piero Rocca.