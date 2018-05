Alassio. In occasione del ponte del primo maggio nella città del Muretto gli uomini dell’Arma hanno intensificato i controlli per garantire giornate sicure alle centinaia di turisti arrivati in Riviera.

Oltre ai militari della compagnia alassina, guidata dal Maggiore Massimo Ferrari, nei controlli è stato impegnato anche il nucleo cinofili dei carabinieri che ha pattugliato il centro città.

La presenza dei carabinieri a 4 zampe e dei loro conduttori è stata molto apprezzata dai cittadini e dai turisti che affollavano il budello di Alassio che a decine si sono fermati a chiedere informazioni sul lavoro dei cani apprezzando la loro presenza.

I controlli dei carabinieri proseguiranno anche nei prossimi weekend.