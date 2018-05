Alassio 2018, raccolte in due ore le 200 firme necessarie a validare il nuovo simbolo della lista di Melgrati

Alassio. Duecento firme in sole due ore. Sono quelle raccolte ieri dalla lista civica che sostiene la candidatura a sindaco di Alassio di Marco Melgrati.

La querelle riguardante il simbolo della lista ha costretto il gruppo a “ripartire” da zero e raccogliere nuovamente le firme dei cittadini necessarie a presentarsi alle amministrative.

“Grazie a tutti i nostri concittadini per questa manifestazione di fiducia incredibile e per la rapidità con la quale siamo riusciti ad ovviare alla infame ‘porcata’ perpetrata ai nostri danni dalla lista Canepa Sindaco e da alcuni esponenti nominati non votati di un partito che la sostiene – dice Melgrati – Grazie anche a qualcuno degli amici delle altre liste concorrenti che sono venuti a dare il loro contributo. Grazie ancora agli alassini che, malgrado Canepa, non si sono dimenticati cosa sia la democrazia e che con questa dimostrazione di fiducia ci stimolano ancora di più, pronti a governare questa nostra città e riportarla agli splendori che merita”.