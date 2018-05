Alassio 2018, proseguono gli incontri della lista di Melgrati: “Priorità riqualificare passeggiata Ciccione”

Alassio. Proseguono gli incontri nei borghi e nelle frazioni della lista Civica Melgrati Sindaco. Domani pomeriggio alle ore 18,30 è in programma un incontro con i cittadini di “borgo Barusso” e della zona di ponente della città.

“Gli argomenti che saranno trattati saranno in particolare la rivitalizzazione del Borgo Barusso e la sua comunicazione anche fisica con il centro cittadino. Pieno appoggio economico alle iniziative dei privati e del borgo, come l’evento WWWK e non solo” sottolinea Marco Melgrati.

“Bisognerà ristrutturare la piazza Airaldi Durante, pavimentare con le basole il vico Mela (recentemente vergognosamente asfaltato come marchetta elettorale), rifare la fognatura sotto via Brennero, ma soprattutto riqualificare la passeggiata Ciccione. Nel passato, sotto l’amministrazione Melgrati, sono stati realizzati due tratti funzionali, e poi più nulla. Ma soprattutto il verde pubblico versa in uno stato pietoso. Alassio è sempre stata conosciuta come la città dei fiori e dei giardini, vanto della città”.

“Oggi la passeggiata Ciccione è desertificata, con un verde pubblico imbarazzante e che grida vendetta. Per non parlare dell’aiuola di plastica all’ingresso di Alassio lato Laigueglia, una vera Vergogna!” conclude Melgrati.