Alassio 2018, presentata la lista di Melgrati: “Dopo il cambio del simbolo raccolta straordinaria di firme”

Alassio. “Questa mattina alle ore 10,30, insieme a Angelo Galtieri, abbiamo consegnato all’Ufficio Elettorale del Comune tutta la documentazione relativa alla presentazione della lista, con il nuovo logo che ci ha costretto ieri a una raccolta straordinaria di firme (già giovedì scorso eravamo pronti a presentare con il vecchi logo) in seguito all’esposto della Lista Canepa e di un partito che la sostiene”. Lo afferma in una nota il candidato sindaco di Alassio Marco Melgrati, dopo il “polverone” sul simbolo con la diffida di Forza Italia.

“Ringraziamo ancora tutti i cittadini che hanno dato una grande prova di attaccamento e affetto a me e alla lista che rappresento” aggiunge ancora Melgrati.

“Speriamo che adesso non ci siano più strumentali ricorsi su un logo che assolutamente non richiama nessuna lista politica presentata in precedenza… Spero che il tricolore che rappresenta la comune Patria non possa essere considerato esclusivo da alcuna forza politica nazionale o locale” conclude il candidato sindaco alassino.