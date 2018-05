Alassio 2018, Melgrati incontra i cittadini del centro

Alassio. Questa sera il candidato sindaco della lista Civica Melgrati Sindaco e i candidati della lista incontreranno i cittadini del centro città alle ore 21 presso il Salone Parrocchiale di Sant’Ambrogio per presentare il programma elettorale della lista. Mentre nel pomeriggio, alle ore 18,30, presso il parco di San Rocco, il candidato Sindaco Marco Melgrati e i candidati della lista incontreranno i cittadini della zona di San Rocco.

“I punti all’ordine del giorno – annuncia Melgrati – sono il rilancio della città di Alassio come Perla della Riviera con grande attenzione all’industria del turismo, che si declina in spiagge, alberghi, ristoranti, esercizi commerciali, bar che deve tornare ad essere la locomotiva trainante di Alassio. Essenziali per il prodotto turistico sono pertanto la pulizia, la tutela dell’ambiente, il decoro, l’arredo urbano, la cura del verde, la sicurezza e l’ordine pubblico”.

E’ necessaria una riforma profonda del sistema della raccolta differenziata, in oggi gestita sul modello ‘una scarpa e una ciabatta’, sotto e sopra la ferrovia, prima di applicare il nuovo sistema alla fascia a valle della stessa – conclude – La filosofia che anima il nostro programma è quella di un agire amministrativo nel comune obiettivo di rendere migliori i servizi ai residenti e agli ospiti attraverso standard qualitativamente elevati”.