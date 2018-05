Alassio. Una sala gremita, al primo piano del Grand Hotel Mediterranee di Alassio, ha assistito questa sera alla presentazione dei candidati e del programma della lista civica “Alassio 365”, con candidato sindaco il medico alassino Loretta Zavaroni. Circa un centinaio i presenti, tra i quali anche il candidato sindaco di Laigueglia Claudia Arduino, a dimostrare l’intenzione di Zavaroni, in caso di elezione, di dialogare e collaborare sin da subito con i comuni limitrofi.

“Alassio per noi deve essere bella, pulita e amata tutti i giorni dell’anno: per questo abbiamo scelto di denominare la lista ‘Alassio 365’ – ha dichiarato Zavaroni – La nostra lista è una lista civica a tutti gli effetti: non abbiamo nessun tesserato perché abbiamo deciso di lavorare in autonomia, senza regie esterne o imposizioni. Inoltre ci tengo a precisare che noi non siamo ‘contro’ nessuno, né contro le altre liste né contro i partiti. Anzi, siamo pronti a lavorare con tutti per il bene di Alassio”.

“Io sono brasiliana e, nonostante questo, ho sempre visto Alassio come la città più bella del mondo – ha proseguito – ma ora c’è bisogno di lavorare per riportarla al posto che le compete. Il nostro gruppo ha camminato a lungo insieme prima di scegliere il candidato sindaco. La scelta è ricaduta su di me e ne sono orgogliosa: mi hanno scelta perché sono un persona concreta. E qualcuno si era anche chiesto se, oltre alla concretezza, avessi anche la forza necessaria per prendere decisioni importanti. A 24 anni lavoravo all’ospedale di Albenga e decidevo in pochi secondi il destino della vita delle persone. Con questo non voglio fare la tuttologa, e ho un gruppo valido di professionisti nella mia lista che vogliono alzarsi le maniche e lavorare al mio fianco”.

“La scelta di tenere la presentazione qui, al Grand Hotel Mediterranee, non è stata casuale: rappresenta un simbolo di quel turismo sano e positivo che vogliamo rilanciare. Ma per noi non c’è solo turismo: vogliamo realizzare una pista ciclabile, rimettere in sesto la passeggiata mare e crediamo molto nello sport, da sviluppare ad Alassio sia indoor che outdoor. Ascolteremo sempre le associazioni di categoria e prenderemo le decisioni insieme a loro. Inoltre stiamo già lavorando per valutare l’opportunità di sbloccare nuovi fondi, anche a livello europeo. Insomma, siamo pronti”.

“La speranza – ha concluso Zavaroni – è che anche Claudia Arduino venga eletta a Laigueglia: vogliamo lavorare insieme”. E, in caso di elezione di entrambe nei rispettivi comuni, si tratterebbe di un momento storico per la Riviera, con due sindaci donna a tenere le redini del Baia del Sole.