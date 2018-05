Alassio 2018, ecco le priorità di Italia Nostra sui temi ambientali

Alassio. Non ha intenzione di schierarsi con alcun candidato, la sezione di Alassio di Italia Nostra. Tuttavia, il presidente Giovanna Fazio ci tiene a sottolineare “quelli che per un’associazione ambientalista sono le priorità”.

Tra queste: “La revisione del piano regolatore: no a nuovo cemento. Massima attenzione all’arenile con divieto di interventi intrusivi: la spiaggia deve essere pulita e svuotata di strutture in inverno e in estate il più possibile aperta alla visuale, garantendo aree libere. Promozione di un ‘turismo dolce’, ad esempio con la nuova valorizzazione dei sentieri collinari e l’impegno, qualora finalmente si raddoppiasse la ferrovia, a proseguire la pista ciclabile. Spazio ad un piano per la cultura con l’apertura di un cinema, iniziative per eventi di qualità”.

Ancora, serve una “città verde: divieto di costruire sotto le aree verdi pubbliche, rivestire di piante, fiori, rampicanti le piazze ‘nude’ come piazza Paccini o piazza Partigiani. Le piante possono anche ombreggiare le auto che devono posteggiare e al contempo possono mitigare l’impatto del solo asfalto, ombreggiando le panchine, oppure rivestendo le strutture impattanti. Ricordo ancora che esiste un piano del verde, studiato e realizzato dall’Università di Genova che potrebbe aiutare molto. Infine, cura per gli arredi urbani che devono uniformarsi alla tradizione culturale del centro storico e della alta qualità del turismo che ha valorizzato la cittadina.No all’invasione di piazze pubbliche con bidoni o arredi discutibili”.