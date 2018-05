Alassio 2018, la lista “Zavaroni Sindaco” incontra gli abitanti di Moglio

Alassio. Dopo l’incontro alla Fenarina, venerdì 25 maggio alle 21 presso la Soms di Moglio, la lista civica “Alassio 365 – Loretta Zavaroni Sindaco” incontrerà gli abitanti della “più grande ed importante frazione di Alassio”. Come avvenuto a Solva, al Borgo Coscia e nei quartieri della Fenarina e di Loreto, proseguono gli appuntamenti per approfondire le problematiche del territorio, soprattutto delle periferie che sono le più trascurate.

“Moglio ha la popolazione ed un’estensione del centro abitato che comuni limitrofi non posseggono eppure non può vantarsi dell’autonomia di una pubblica amministrazione. Spesso trascurata ,così come altre parti della città, occorre in queste zone iniziative, facendo attività di prevenzione, realizzare opere pubbliche, curare l’arredo urbano, individuare un referente incaricato di dialogare direttamente con l’amministrazione comunale. Il tutto finalizzato a dare ai cittadini dei servizi efficienti e non creare dei disagi. Si tratta di una frazione di circa mille abitanti, in cui ha sede la Società di Mutuo Soccorso che è una della più antiche di tutta la provincia di Savona, e quindi merita non solo attenzione ma deve partecipare intensamente e direttamente alla vita politico-amministrativa del Comune”.

“Nelle linee guida e nel programma elettorale della lista ci sono argomenti appositamente dedicate a queste realtà, come ad esempio la necessità di animare le frazioni con nuove manifestazioni e dotarle di servizi che ne consentano una migliore vivibilità (realizzazione opere strutturali: viabilità frazione Solva Vegliasco, e frazione Moglio). Manutenzione e rifacimento strade, intensificare la presenza della polizia municipale, soprattutto per la problematica dei furti e garantire spazzamento, la raccolta rifiuti, il decoro e l’arredo urbano unitamente ad altri punti formano gli indirizzi amministrativi della lista”.

“Questi incontri mi permettono di ascoltare i problemi dei cittadini, illustrare il programma elettorale che e condividere le nostre proposte – dice il candidato sindaco – E’ l’approccio non solo vincente ma giusto, rispettoso e doveroso per chi fa o vuole impegnarsi ad amministrare una città. Gli abitanti hanno molte esigenze e richieste che attendono di essere esposte e risolte”.

Il successivo incontro sarà alla più piccola e distante frazione, quella di Caso in programma domenica 27 maggio alle 18.