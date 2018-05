Alassio. Sono stati ufficialmente resi noti i 16 nomi della lista che sosteranno la candidatura a sindaco di Marco Melgrati ad Alassio. E lo stesso candidato sindaco a presentare nomi e programma della sua squadra, pronta a dare battaglia in vista del voto del 10 giugno per il rinnovo dell’amministrazione comunale alassina.

“Alassio e la sua comunità, costituiscono e costituiranno il centro del nostro agire amministrativo propositivo e concreto. La necessità di una nuova politica amministrativa è l’elemento sfidante che ha riunito le singole personalità di questa lista elettorale che, come gruppo di servizio, si mette a disposizione nell’esclusivo interesse degli alassini e dei tanti ospiti residenti che contribuiscono a rendere sempre viva la città” dice Melgrati.

“La filosofia che anima il programma di questo progetto è quella di una visione unitaria dell’agire amministrativo, nel comune obiettivo di rendere i migliori servizi al cittadino residente e le più innovative opportunità di benessere al turista locale. Il nostro contesto socio-economico è costituito da una mono-economia ove l’industria del turismo era, è e deve tornare ad esserlo nel più trainante dei modi, la locomotiva di Alassio. Il prodotto di punta di questa industria si scrive sì turismo, ma si declina in spiagge, alberghi, ristoranti, bar ed esercizi commerciali e, certamente, si legge come gestione personale e familiare di ognuna di queste importanti attività. Il ruolo dell’Ente Locale sul tema è determinante. Da questa granitica certezza è partita l’idea base del nostro candidato Sindaco, con la creazione di una lista elettorale che, oltre gli schemi di partito, e allargata ad operatori dei vari settori, ha portato a definire ed individuare le singole identità che faranno parte del progetto”.

“Una particolare attenzione sarà posta per le politiche sociali, scolastiche e per la famiglia. Queste politiche sono da sempre oggetto di un’attenzione particolare da parte dell’ente locale. Gli aiuti concreti attraverso borse lavoro, i bonus energia, gli aiuti alle locazioni, il servizio pasti a domicilio e gli altri servizi del settore saranno resi accessibili e facilitati nella loro domanda ed ottenimento. I cittadini bisognosi saranno aiutati a non restare indietro e ad essere inclusi e pienamente integrati nella comunità di riferimento” aggiunge ancora Melgrati.

“Abbiamo candidati consiglieri con esperienza amministrativa e altri candidati nuovi a tale esperienza, che svolgono la loro attività all’interno del paese e dentro le varie istituzioni o associazioni che lo animano. La scelta è stata di destinare nella lista un numero paritario di uomini e di donne, superando il limite delle “quote rosa” imposto dalla legge, in maniera paritaria”.

Ecco la lista:

Candidato Sindaco Marco Melgrati, nato ad Alassio il 15.04,1959, dal 1993 al 2000 assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica e Edilizia Privata Comune di Alassio; dal 2000 al 2001 assessore al Turismo; dal 2001 al 2006 Sindaco di Alassio; rieletto Sindaco dal 2006 al 2010; dal 1996 al 2000 Presidente del Consiglio Provinciale di Savona; dal 2000 al 2004 Consigliere Provinciale; dal 2004 al 2006 Vicepresidente del Consiglio Provinciale; Dal 2010 al 2015 Consigliere Regionale; Presidente del Movimento Politica per Passione; Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino; Architetto.

Aicardi Sandra, nata a Albenga il 24.11.1968, Laurea in Lettere Moderne Università di Genova, Albergatrice

Giovanni Banchio, nato a Revello (Cn) il 28.05.1940, tit. studio licenza superiore, imprenditore turistico

Giacomo Battaglia, nato a Napoli il 11.06.1949, Laurea Magistrale in Giurisprudenza Università di Camerino, Generale Divisione Carabinieri, insignito dell’Alassino d’Oro e della Cittadimanza Onoraria di Alassio nel 2009.

Viviana Cardi, nata a Savona il 29/08/80, Diploma socio- psico- pedagogico; Corso di laurea breve in scienze dell’alimentazione università di Genova, commerciante

Paola Cassarino, nata a Albenga il 20/06/1963, laurea in Ortottica / assistente in Oftalmologia nel 1985 presso la Clinica Oculistica San Martino Universita’ di Genova, dott.ssa Ortottista nel reparto di Oculistica dell’Ospedale di Albenga

Igor Colombi, nato a Milano il 21.07.1975, Laurea in Giurisprudenza Università Statale Milano, Avvocato

Angelo Galtieri, nato a Alassio il 03.12.1961, Dipl. Geometra, Albergatore

Franca Giannotta, nata a Scorrano (Le) il 11.03,1964, Laurea in Giurisprudenza Università di Bari, Avvocato

Rocco Invernizzi, Albenga 12 aprile 1971, Laurea in Giurisprudenza, Amministratore Condominiale

Fabio Macheda, nato ad Albenga il 17.10.1981, Laurea Magistrale in Giurisprudenza università di Genova, Master in Innovazione della Pubblica Amministrazione Facoltà di Scienze Politiche Genova, Avvocato

Patrizia Mordente, nata ad Alassio il 12.06.1967, Ragioniere Commercialista, Revisore Legale dei Conti

Massimo Parodi, nato a Albenga il 06.03.1977, Laurea in Giurisprudenza Università di Genova, Master in Scuola Specializzazione Professioni Legali, Avvocato

Cinzia Salerno, nata ad Andora (SV) il 23.07.1969, diploma Turistico Alberghiero; Amministratrice condominiale e coadiuvante Agenzia Immobiliare.

Francesca Schivo, nata a il 02/06/89 a Finale Ligure, laurea in Laurea in Scienze dell’Architettura presso il Politecnico di Milano; Architetto.

Marco Zanardi, nato ad Albenga il 19.08.1965, tit. studio Maturità Scientifica, fotografo-editore.

Roberta Zucchinetti, Alassio. 06/10/1975, Diplomata ragioniera, ha vinto 8 Campionati Italiani assoluti e 4 Campionati Europei nelle classi Laser ed Europa di vela; insignita del primo Alassino d’Oro nel 1995; 4 medaglie di bronzo al valore atletico ed 1 d’argento del CONI, commerciante.