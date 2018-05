Alassio 2018, la lista civica “Melgrati Sindaco” incontra gli abitanti di Borgo Coscia e Borgo Passo

Alassio. La lista civica “Melgrati Sindaco” ha organizzato per questa sera alle 19.30 al ristorante “Il Sogno” di piazza Doria un aperitivo-incontro con i cittadini di levante di Borgo Coscia e Borgo Passo.

“Sarà l’occasione per presentare le linee guida del programma e conoscere i candidati della lista civica”, spiega l’aspirante primo cittadino.

Qui di seguito il programma di tutti gli appuntamenti e gli incontri della lista civica “Melgrati Sindaco” con la cittadinanza e i quartieri di Alassio.

giovedì 24 maggio ore 19,30 aperitivo con i cittadini di levante e Borgo Coscia e Borgo Passo presso il ristorante “Il Sogno” di piazza Doria;

venerdì 25 maggio ore 18,30 incontro con i cittadini della zona di San Rocco presso i giardini del Parco San Rocco;

venerdì 25 maggio ore 21 incontro con i cittadini del centro città presso il salone parrocchiale di Sant’Ambrogio;

lunedì 28 maggio ore 18,30 incontro con i cittadini di ponente e di Borgo Barusso presso il bar Riviera;

martedì 29 maggio ore 16 incontro con i cittadini alla Bocciofila di Alassio;

mercoledì 30 maggio alle ore 21 presso la sala della chiesa incontro con i cittadini della frazione di Caso e zone limitrofe.

Giovedì 31 maggio ore 21 incontro con i cittadini di Solva e Cavia presso la sede della S.O.M.S. di Solva in via Margherita Ollandini 96;

lunedì 4 giugno ore 21 incontro con i cittadini della Fenarina presso il salone parrocchiale di San Giovanni;

martedì 5 giugno ore 21 incontro con i cittadini di Moglio presso la rinnovata sede della S.O.M.S. di Moglio;

mercoledì 6 giugno ore 18,30 incontro con i proprietari di cani preso il giardino pubblico dietro il baretto ex Sar nei pressi del Comune;

mercoledì 6 giugno ore 21 incontro con i cittadini di levante e di Borgo Coscia e Borgo Passo presso l’oratorio dei Frati Cappuccini;

giovedì 7 giugno ore 21 incontro con i cittadini di Madonna delle Grazie e via Rangè presso il ristorante Castello di Madonna delle Grazie;

venerdì 8 giugno ore 21 chiusura della campagna elettorale presso la piazza dei Partigiani.